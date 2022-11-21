«Сёмин сказал нам, что из 20, кажется, матчей проиграл Газзаеву только один. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих турах, то выиграем», — рассказывал Вадим Евсеев, добавив, что обстановка накалилась в тот момент, когда коучи обеих команд перестали разговаривать друг с другом. А ведь до этого они долго дружили!