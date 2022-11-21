Вспоминаем, что происходило 20 лет назад. Первое золото железнодорожников, мощный конфликт Сёмина и Газзаева, а также разочарование Нигматуллина.
Встреча, которая должна была состояться 21 ноября 2002 года на стадионе «Динамо», была принципиальной для обоих клубов, но для тренера ЦСКА Валерия Газзаева – особенно. Второй «золотой» матч в карьере был для него вызовом.
Игра «Спартак» — «Алания» в 1996 году завершилась неудачно для наставника. Большие же надежды он возлагал на армейцев, хотя и не был согласен, что его команда должна выйти на поле ещё раз.
«Вообще-то чемпионат, а точнее, его основная часть, закончился. У ЦСКА больше всех голов, побед, но предстоит играть дополнительный матч», — говорил Газзаев.
К сожалению, тогда правила о преимуществе в личных встречах и разнице мячей не существовало, и ориентировались исключительно на очки, набранные в национальном турнире. К слову, по нынешнему регламенту победа всё равно досталась бы «Локомотиву».
Команда Юрия Сёмина была заряжена на результат благодаря огненным речам тренера. Он не только поддразнивал соперника на публике, но и проводил крутые тимбилдинги в раздевалке, готовя футболистов к предстоящей игре.
«Сёмин сказал нам, что из 20, кажется, матчей проиграл Газзаеву только один. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих турах, то выиграем», — рассказывал Вадим Евсеев, добавив, что обстановка накалилась в тот момент, когда коучи обеих команд перестали разговаривать друг с другом. А ведь до этого они долго дружили!
Сам матч не отличился большой результативностью — Дмитрий Лоськов забил уже на шестой минуте, и дальше счёт не менялся. Но от этого менее острыми эмоции футболистов не стали. Сильно переживал Руслан Нигматуллин, который проиграл бывшему клубу.
Вратаря упрекали в ошибке, но её не было. «Если бы я «привёз» — ещё может быть. Но там моей вины не было. Чисто футбольный гол, великолепный удар», — хвалил он соперника.
Неприятен был и тот факт, что армейцы потеряли на этом поражении много денег. Андрей Соломатин делился, что это могли бы быть самые большие премиальные в его жизни. Увы, не сложилось.
Болезненнее всех перенёс это поражение Газзаев, который в раздевалке был не в лучшем расположении духа. «У Георгича взгляд был такой — глаза красные, горят… Легко мог пару человек заживо съесть. Выплюнуть, а потом ещё раз съесть», — делился воспоминаниями Соломатин.
Тренер не пожал руку Сёмину, а затем не пошёл на послематчевую пресс-конференцию. Позже он жалел об этом, но мнение о тактике тренера «Локо» не поменял — считал, что тот неуважительно отнёсся к оппонентам.
«Наверное, я был не прав. Но по ходу сезона ни я, ни президент ЦСКА, ни игроки не позволяли себе неуважительно отзываться о главном конкуренте. А вот из противоположного лагеря в наш адрес то и дело доносились нелестные высказывания», — отмечал Газзаев.
Конфликт между Сёминым и Газзаевым удалось потушить благодаря жене последнего и ожесточённому противостоянию в теннис в домашней обстановке. К тому же впоследствии команда каждого взяла чемпионство — ЦСКА в 2003 году, а «Локомотив» (во второй раз в истории) — в 2004-м.