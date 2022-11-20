Альфонсо Дэвис, сборная Канады — € 70 млн

22-летний вингер также брал трофей ЛЧ в составе «Баварии» в сезоне-2019/2020 — теперь у него есть шанс проявить себя в национальной сборной. Пока на его счету 34 игры, в которых он забил 12 голов.