Высокая цена игрока не всегда значит мастерство, но, кажется, это не относится к этим ребятам. Разбираемся, что к чему.
Бельгийский вратарь — одна из главных причин успеха «Реала» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов. Надёжности Куртуа можно было позавидовать и на ЧМ-2018, где его команда взяла бронзу.
22-летний вингер также брал трофей ЛЧ в составе «Баварии» в сезоне-2019/2020 — теперь у него есть шанс проявить себя в национальной сборной. Пока на его счету 34 игры, в которых он забил 12 голов.
Молодой голландский уникум лишь начинает свой путь в «Баварии», но очевидно, что его потенциал огромен. В 2019 году де Лигт помог своей команде увезти домой серебро Лиги наций.
Защитник «Ливерпуля» дебютировал во взрослой сборной в 2018 году на чемпионате мира в России. На поле он вышел лишь однажды в матче с Бельгией, но в Катаре ситуация может кардинально измениться.
Защитник «Манчестер Сити» входит в «золотой» состав сборной Португалии, который выиграл золото домашней Лиги наций. Рубен также постарается помочь Криштиану Роналду и Пепе взять титул чемпионов мира.
21-летний вингер отлично проводит первую половину сезона в «Арсенале» — на его счету 10 очков по системе «гол+пас» в 14 играх. На международном уровне от него тоже стоит ждать многого — вице-чемпион Европы — 2020 покажет класс.
Один из самых молодых игроков мундиаля в Катаре уже владеет несколькими титулами в составе «Баварии». Он обладатель Суперкубка УЕФА, Суперкубка Германии и двукратный чемпион страны.
Дела у полузащитника «Реала» также идут хорошо. В этом сезоне Вальверде отметился восемью результативными действиями в 14 играх. Что же будет в Катаре?
Несмотря на юный возраст, полузащитник «Манчестер Сити» успел проявить себя на национальном уровне. Вместе с Англией он добыл серебро чемпионата Европы в 2020 году, сыграв в трёх матчах.
Один из сильнейших нападающих «Реала» набрал хороший ход к первенству мира. В 14 матчах Винисиус забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Бразилии с ним повезло!
Ну и самый дорогой лот в нашей подборке! До победного чемпионата мира — 2018 Мбаппе стоил на € 40 млн дешевле, но теперь, кажется, он полностью оправдывает свою цену. 28 голов в 59 матчах за сборную Франции — это невероятно круто.