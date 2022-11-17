Лионель Месси и Криштиану Роналду ещё раз попытаются выиграть чемпионат мира, но в Катаре у них будет много грозных соперников. Кто они?
30-летний вратарь, играет за «Копенгаген». За сборную Австралии у него 75 матчей. Участвовал в ЧМ-2018 и Кубке конфедераций — 2017.
29-летний форвард «Тотенхэма». Главная ударная сила англичан, идёт на рекорд по голам за сборную Англии. До Уэйна Руни — два гола, сейчас у Кейна 51 мяч.
35-летний нападающий «ПСЖ» отправляется на пятый чемпионат мира в надежде завоевать трофей вместе с национальной командой. Турнир в Катаре станет для него последним в карьере.
Под предводительством 31-летнего хавбека «Реала» бельгийцы взяли бронзу чемпионата мира в 2018 году. Эден забил победный гол в матче с англичанами.
Технически ЧМ-2022 станет четвёртым в карьере 38-летнего защитника «Челси». Но в 2010 году футболист ни разу не вышел на поле. На последующих турнирах он сыграл в 11 матчах и забил два мяча.
32-летний полузащитник, играет за «Аль-Садд». За сборную Ганы провёл 107 матчей. Был лучшим бомбардиром Кубка африканских наций — 2015.
36-летний вратарь «Баварии» уже брал золото мундиаля в 2014 году, а после чемпионата Европы в 2020-м был признан лучшим игроком сборной. Нойер сыграл рекордное для немецких голкиперов количество матчей — 113.
С 2009 года 33-летний защитник «Милана» сыграл за Данию 121 раз — это третий результат в истории. Вместе с ним сборная дошла до полуфинала на Евро-2020, где уступила Англии со счётом 1:2.
32-летний защитник АЕКа провёл за сборную 114 матчей. В 2017 году спортсмена пожизненно отстранила федерация футбола Ирана за участие в матче Лиги Европы с израильским клубом «Маккаби», но затем решение было отменено.
В 34 года у хавбека «Барселоны» на счету победа на ЧМ-2010 и Евро-2012. Всего игрок принял участие в трёх чемпионатах мира, в том числе и в 2018 году, когда Испания проиграла в 1/8 финала России.
30-летний нападающий, выступает за саудовский клуб «Аль-Наср». За сборную Камеруна футболист сыграл 89 матчей, в которых забил 33 гола.
39-летний хавбек «Бешикташа» дебютировал за сборную Канады в 2003 году. Футболист сыграл в отборочных турнирах к чемпионатам мира 32 матча, и вот теперь он выступит в Катаре.
32-летний голкипер «Аль-Садда» выступает за сборную с 2008 года. За это время футболист выиграл Кубок Азии — 2019, став лучшим вратарём турнира.
37-летний форвард «Алахуэленсе» поведёт сборную Коста-Рики по турнирной сетке в Катаре. Игроков ждут встречи с испанцами, немцами и японцами.
Защитник «Бешикташа» в 32 года отправляется на второй свой чемпионат мира. В 2018 году футболист сыграл в матчах с Ираном и Испанией, которые завершились поражением и ничьей соответственно.
39-летний полузащитник «Бетиса» сражается за сборную Мексики целую вечность — футболист провёл 179 матчей, в которых забил 28 голов.
Несмотря на многочисленные клубные достижения, 31-летний защитник «Ливерпуля» ни разу не был на ЧМ и Евро. Нидерланды не отобрались на турниры в 2016 и 2018 годах, а в 2021-м ван Дейк получил травму.
34-летний форвард «Барселоны» постарается повторить свои рекорды по количеству забитых мячей в сборной. Игрок в разных турнирах отметился 76 голами.
Вместе со сборной Португалии 37-летний форвард «МЮ» брал золото, серебро и бронзу Евро (2016, 2004, 2012), а в 2006 году остановился в шаге от пьедестала на чемпионате мира.
29-летний защитник играет за «Нэшвилл». В составе американской сборной становился победителем и серебряным призёром Золотого кубка КОНКАКАФ в 2021 и 2019 годах соответственно.
31-летний полузащитник «Аль-Хиляля» провёл за сборную Саудовской Аравии 53 матча, в которых забил 15 голов. Благодаря одному из них его команда заняла третье место в группе на ЧМ-2018.
Благодаря 31-летнему защитнику «Челси» сенегальцы взяли Кубок Африки — 2021. За сборную футболист сыграл 64 матча.
Международную карьеру 33-летний полузащитник «Аякса» начал в 2008 году с момента заявки на Олимпийские игры в Пекине. С тех пор футболист регулярно играет за Сербию — на его счету 90 матчей.
Прошлый чемпионат мира в России 32-летний хавбек «Аль-Духаиля» пропустил из-за травмы. В Катар футболист вернётся, чтобы побороться с Францией, Данией и Австралией на групповой стадии.
Лучший бомбардир сборной Уругвая, забивший 68 голов в 134 матчах. В составе национальной команды 35-летний форвард «Насьоналя» становился победителем Кубка Америки в 2011 году.
Наивысшим достижением 33-летнего нападающего «Лос-Анджелеса» является бронза Евро-2016, разделённая Уэльсом со сборной Германии. В активе Гарета 39 голов за национальную команду — лучший результат в истории.
35-летний голкипер «Тоттенхэма» поведёт французов к очередному титулу чемпионов мира. Вместе с Уго команда выиграла мундиаль 2018 года, взяла серебро Евро-2016 и победила в Лиге наций — 2021.
Обладатель «Золотого мяча» 2018 года на чемпионате мира в России стал вице-чемпионом. Вклад 37-летнего хорвата в это достижение огромен: Модрич был признан лучшим игроком турнира.
30-летний полузащитник лондонского «Арсенала» провёл за национальную сборную 106 матч, забив 12 голов. В борьбе против Бразилии, Ганы и Камеруна швейцарцам понадобятся его умения.
На международном уровне 33-летний форвард «Фенербахче» дебютировал в 2012 году. На мировом первенстве в Бразилии он отметился тремя голами в матчах со Швейцарией и Гондурасом.
30-летний нападающий «Тоттенхэма» с 2010 года играет за сборную. Он бронзовый призёр Кубка Азии — 2011 и вице-чемпион Кубка Азии — 2015. Трижды признавался лучшим азиатским футболистом (2015, 2017, 2019).
34-летний защитник «Шальке» провёл за сборную 121 матч. Футболист брал золото и серебро Кубка Азии в 2011 и 2019 годах соответственно.