У Роналду и Месси осталась последняя попытка улучшить свою статистику на чемпионатах мира. Пока у Роналду их 7, а у Месси – 5. А мы вспоминаем тех, у кого не было проблем с результативностью на крупнейшем турнире планеты.
На ЧМ-1986 нападающий обошёл по количеству забитых мячей самого Диего Марадону, став лучшим бомбардиром турнира. Был хорош Линекер и на итальянском мундиале, откуда Англия вернулась четвёртой.
Знаменитый аргентинец ездил на чемпионаты мира 1994, 1998 и 2002 годов и старался помочь сборной пройти как можно дальше по турнирной сетке, но ему категорически не везло. Во Франции его команда добралась до четвертьфинала, но уступила голландцам.
Немецкий форвард поднимал над головой Кубок в 1954 году. В швейцарском финале с Венгрией именно его гол стал победным.
Несмотря на отсутствие больших титулов, хавбек выковал себе славу невероятно точного футболиста. На ЧМ-1970 он стал лучшим молодым игроком — благодаря ему Перу дошло до 1/4 финала, где встретилось с Бразилией.
Поляк два раза становился бронзовым призёром чемпионата мира. В 1974 году он забил семь мячей, один из которых помог сборной одолеть бразильцев в матче за третье место.
Благодаря стараниям форварда сборная Германии добилась успеха на ЧМ-2014. Меж тем на предыдущем мундиале Мюллер показал свои великолепные навыки снайпера, забив половину мячей от общей суммы.
Венгерский форвард вошёл в историю, поразив 11 раз ворота соперника на одном первенстве мира — в 1954 году в Швейцарии. Там он стал вице-чемпионом.
На победном чемпионате мира в Италии немецкий нападающий забил всего три мяча, и они практически ничего не решали. Зато на двух других Клинсман делал важную разницу.
Король футбола трижды выигрывал чемпионат мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. За это время форвард успел неоднократно поразить ворота соперников.
В отличие от большинства участников топа, француз выложил все карты на одном ЧМ: в Швеции в 1958 году игрок практически в одиночку втащил свою сборную на пьедестал почёта.
Легендарный немец феерил в 1970 году: 10 голов и бронза турнира в Мексике — таков путь форварда, который ещё через четыре года взял-таки трофей ЧМ.
Зубастик брал награды на трёх первенствах мира из четырёх, и на всех он показывал невероятную результативность. На «золотом» ЧМ 2002 года он стал лучшим бомбардиром с восемью мячами.
Нападающий принимал участие в четырёх чемпионатах мира, взяв главную награду в 2014 году. Однако треть своих голов он забил на домашнем ЧМ, по итогам которого стал лучшим бомбардиром.