В чём будут играть

Puma – производитель формы для сборной Ганы. Это фирма получила много критики, так как выпустила все футболки одного шаблона для сборных – 10 из 12 форм белого цвета. Выделились только Гана и Сенегал, но это только потому, что у них белая домашняя форма.