У Ганы есть отличная мотивация – отомстить Уругваю за поражение на ЧМ-2010.
Puma – производитель формы для сборной Ганы. Это фирма получила много критики, так как выпустила все футболки одного шаблона для сборных – 10 из 12 форм белого цвета. Выделились только Гана и Сенегал, но это только потому, что у них белая домашняя форма.
Сборная Ганы заняла первое место в своей группе с ЮАР, Эфиопией и Зимбабве. Команда Отто Аддо вышла на ЧМ-2022, победив в стыках Нигерию. Гана сыграла дома 0:0, но результат 1:1 в гостях помог ей пробиться в Катар.
47-летний специалист совмещает должности главного тренера в сборной и менеджера по развитию талантов в дортмундской «Боруссии». Ранее Аддо работал помощником тренера в дортмундском клубе и национальной команде. Отто сыграл два матча на чемпионате мира в 2006 году.
Парти дебютировал за сборную в 2016 году на Кубке африканских наций. В стыковых матчах с Нигерией Томас был капитаном команды, а в ответной встрече забил гол, который вывел сборную на ЧМ-2022. До перехода в «Арсенал» игрок выиграл с «Атлетико» Примеру, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Это парень может стать лидером Ганы. Сулемана проводит второй год в «Ренне», где смотрится весьма неплохо. Ещё год назад Сулемана занял 28-е место в топ-50 самых талантливых игроков по версии L'Equipe.
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Гана может отомстить Уругваю за поражение на ЧМ-2010. Представьте: Парти рукой выносит мяч из ворот, Суарес не забивает пенальти, и африканцы – в 1/8 финала. Захотелось это увидеть?
Игрок «Брайтона» Тарик Лампти будет играть за Гану. Летом он сменил спортивное гражданство. Лампти выступал за Англию на уровнях до 18, до 19, до 20 и до 21 года. Однако у флангового защитника было право играть за Гану благодаря родителям.
Сборная Ганы четырежды выходила в финальную часть турнира. В 2006 году национальная команда вылетела на стадии 1/8 финала, в 2010-м пробилась в четвертьфинал, а в Бразилии не вышла из группы.