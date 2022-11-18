Главный тренер — Ригобер Сонг

Сонг ещё в конце 90-х играл в «Ливерпуле». В марте 2022-го возглавил Камерун (благодаря Это'О). До этого Сонг работал с молодёжкой. С ним Камерун обыграл Алжир, и тренер остался в команде. Кстати, он рекордсмен по количеству матчей за сборную Камеруна (137), а на финише карьеры красил бороду и волосы в белый цвет – получалось впечатляюще.