Путь на ЧМ: первое место в группе

В отборе Швейцария выступила мощно. Вот доказательства:

• первое место в группе с Италией и прямая путёвка в Катар;

• 18 очков — на два больше, чем у чемпионов Европы;

• ни одного поражения, пять побед и три ничьих, в том числе две с Италией;

• всего два пропущенных мяча. Разность забитых и пропущенных— 15:2.