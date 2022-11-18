Швейцарцы сенсационно быстро вышли на ЧМ. И попали в «группу смерти».
Домашний комплект выполнен в традиционных красных цветах, но на верхнюю часть футболки нанесены тонкие белые полоски. Выездная футболка — белая со своеобразным графическим дизайном в центре.
В отборе Швейцария выступила мощно. Вот доказательства:
• первое место в группе с Италией и прямая путёвка в Катар;
• 18 очков — на два больше, чем у чемпионов Европы;
• ни одного поражения, пять побед и три ничьих, в том числе две с Италией;
• всего два пропущенных мяча. Разность забитых и пропущенных— 15:2.
Тот самый тренер, без успехов работавший в «Спартаке». После этого Якин трудился в местном чемпионате, а летом 2021-го неожиданно возглавил сборную. Швейцария с ним не только отобралась на ЧМ, но и сохранила место в главной группе Лиги наций, победив Португалию и Испанию.
Полузащитник с непростым характером и кучей скандалов, но по-прежнему важный для своих команд. В «Арсенале» Джака потушил конфликт с фанатами и стал неотъемлемой частью мощного проекта Микеля Артеты, а в сборной и вовсе играет без замен. 30 лет – самое время зажечь на ЧМ!
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Для Швейцарии всё должно решаться в третьем матче. Если, конечно, не будет сюрпризов с Камеруном.
В матче ЧМ-2018 с Сербией Шердан Шакири и уже упомянутый Джака отпраздновали свои голы, изобразив руками крылья. Это отсылка к флагу Албании, исторической родины обоих футболистов. Сербские фанаты были в бешенстве, но игроки отделались штрафами.