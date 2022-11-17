У команды снова классный состав и результаты. Но когда для неё это что-то решало?
В новой форме сборной Сербии акцент сделан на традиционные цвета – красный в домашнем комплекте и белый – в гостевом. Также их подчеркивает золотой оттиск местной федерации и сербский крест – национальный символ страны.
Отбор в Катар для сербов получился удачным: команда вышла на ЧМ с первого места и без поражений. Интересно, что в матчах с фаворитом группы – Португалией – сербы взяли четыре очка. Причём обошли конкурента как раз в последнем туре, победив на его же поле! Камбэк и драма на последних минутах с голом Митровича — просто сказка!
Вы можете знать Драгана по игре за Югославию, но его тренерская карьера – экзотика. Работал с «Нагоей» и выиграл пару трофеев в Японии. Затем несколько лет безуспешно трудился в «Гуанчжоу Фули». И лишь полтора года назад возглавил Сербию. Может, хоть сейчас впервые выйдут в плей-офф ЧМ?
Митрович – олицетворение сборной Сербии. Форвард кучу лет играет за «Фулхэм», мотаясь между АПЛ и Чемпионшипом, не светится в еврокубках, но продолжает тащить национальную команду. Магия нападающего выражается в цифрах – с такой статистикой альтернативы в основе ему просто нет.
22-летний Влахович второй год ищет себя в Турине, но в сборной давно нашёл. За два года в национальной команде форвард превратился в альтернативу Александру Митровичу – наконец-то за сербов забивает кто-то ещё.
Вероятная схема: 3-5-2.
Сербия попала в «группу смерти». Бразилия – первая, Камерун с его проблемами кажется аутсайдером, а вот со Швейцарией будет заруба!
В паре сборных на ЧМ в Катаре есть братья. Но они – полевые игроки. В отличие от Сербии, ворота которой защищает Ваня Милинкович-Савич, а в полузащите творит его брат Сергей. Сейчас у братьев одна цель, а в Серии А они соперники. Первый представляет «Торино», а второй – «Лацио».