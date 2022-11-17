Факт: в команде братья играют на разных позициях

В паре сборных на ЧМ в Катаре есть братья. Но они – полевые игроки. В отличие от Сербии, ворота которой защищает Ваня Милинкович-Савич, а в полузащите творит его брат Сергей. Сейчас у братьев одна цель, а в Серии А они соперники. Первый представляет «Торино», а второй – «Лацио».