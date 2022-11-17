Факт: Куртуа и Де Брёйне не переносят друг друга

Как может случиться, что вратарь и полузащитник сборной Бельгии даже не здороваются? В 2014-м Де Брёйне в автобиографии рассказал, что его бывшая девушка (но на момент истории они находились в отношениях около трёх лет) изменила ему с Куртуа. Это перечеркнуло прежнюю дружбу футболистов навсегда.