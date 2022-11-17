Лучшая сборная в Европе. И её последний шанс на большой успех.
Сборная Бельгии не стала придумывать что-то новое. Экипировка максимально напоминает старые варианты: доминирует красный цвет, присутствуют черные элементы – и, конечно, огонь! А гостевые джерси даже обсуждать нечего – такое же исполнение, только в белом цвете.
Бельгия с закрытыми глазами прошлась по отбору – позади остались Уэльс, Чехия, Эстония и Беларусь. 20 очков, ни одного поражения и досрочный выход на ЧМ – разве кто-то ожидал другого результата?
Лидеры сборной медленно сменяются на новых, часть позиций уже обновлена. Но команда уже пару циклов не дотягивает до финала большого турнира. Для тренера поездка в Катар может стать последней: Мартинес должен воспринимать ЧМ-2022 как последний шанс доказать, что команда готова брать трофеи.
Много лет Кевин Де Брёйне поражает точностью и красотой передач, красивыми голами и влиянием на игру «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Этого рыжего точно можно назвать лучшим полузащитником последних сезонов, а попадание в команду года ФИФА это только доказывает.
Де Кетеларе восхитил Европу ярчайшей игрой за «Брюгге», а летом стал главной покупкой «Милана». Роберто Мартинес доверяет молодому хавбеку всё больше, а он всё чаще отвечает голами и результативными передачами.
Вероятная схема: 3-4-3.
Успех Бельгии на турнире зависит от того, с какого места команда выйдет из группы. А это, скорее всего, решится в игре с Хорватией.
Как может случиться, что вратарь и полузащитник сборной Бельгии даже не здороваются? В 2014-м Де Брёйне в автобиографии рассказал, что его бывшая девушка (но на момент истории они находились в отношениях около трёх лет) изменила ему с Куртуа. Это перечеркнуло прежнюю дружбу футболистов навсегда.
Состав сборной Бельгии – чистый восторг. Часть игроков на ведущих ролях в топ-клубах АПЛ, есть опытные ребята в обороне, а вратарь вообще один из лучших на своей позиции прямо сейчас. И не забываем про атаку – там Лукаку помогают монстр созидания и креатива в лице того же Де Брёйне.