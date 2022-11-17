У россиян сразу несколько поводов поболеть за хорватов.
Сборная Хорватии одной из последних презентовала свою форму на ЧМ-2022. Домашняя экипировка выполнена в белом цвете с красным «шашечным» принтом. Гостевой вариант — тёмно-синего цвета. Фирменные «шашечки» голубого цвета представлены на плече.
Вице-чемпионы мира с огромным трудом первенствовали в отборе ЧМ-2022. Напрямую в Катар «шашечных» вывел автогол российского защитника Кудряшова за 10 минут до конца квалификации.
Далич уже обеспечил себе место в истории хорватского футбола: выше него сборную страны не поднимал никто. Но Златко этого мало. Иначе не продлил бы контракт с федерацией до 2024 года.
Говорим Хорватия — подразумеваем Модрич. И наоборот. Умница Лука и в свои 37 в полнейшем порядке и заканчивать не собирается. В его планах ещё один Евро.
Хорватия всегда была невероятно богата спортивными талантами. Ярчайший представитель новой генерации — Йошко Гвардиол. В 20 лет парень играет в основе вице-чемпионов мира и оценивается дороже всех в сборной — в € 60 млн. Для него это первый ЧМ.
Вероятная схема: 4-3-3.
Самое сладкое в группе оставили на последний день – игру с Бельгией пропускать нельзя!
Присутствие в хорватской сборной Деяна Ловрена, Ивицы Олича и Ведрана Чорлуки (в штабе) гарантирует «клетчатым» дополнительные лучи поддержки из России. А многие болеют за команду ещё с 2007 года – тогда хорваты «вытащили» Россию на Евро.