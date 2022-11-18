В сборной сразу несколько человек с ЧМ-2010.
Домашний комплект выполнен в традиционном небесно-голубом цвете с белыми вставками на манжетах и воротничке. Над гербом – четыре звезды: это победы на Олимпиадах и ЧМ в 1924, 1928, 1930 и 1950 годах. Выездная форма белая с огромным щитом на груди – Puma сделала всем своим сборным комплекты в похожем стиле (отличаются только дизайн и форма принта).
Прошлой осенью Уругвай проиграл четырежды подряд и упал на седьмую строчку в группе. Это была катастрофа – такая сильная, что федерация попрощалась с тренером Оскаром Табаресом, проработавшим со сборной 15 лет. С новым менеджером уругвайцы реабилитировались: выдали победную серию, поднялись на третью строчку и напрямую отобрались на ЧМ.
Начал тренерскую карьеру в 2011 году: работал в уругвайских, парагвайских и мексиканских клубах, а в 2019-м вышел на новый этап – стал первым тренером клуба Бекхэма «Интер Майами». Правда, ненадолго – работа продлилась всего год. До приглашения в сборную Уругвая Алонсо весь 2021-й просидел без работы. Зато потом пришёл и вырвал путёвку в Катар.
В 2018-м главной звездой команды был Луис Суарес, но сейчас ему на смену пришёл Дарвин Нуньес. Самый быстрый игрок АПЛ после Холанда, дорогущий футболист в составе «Ливерпуля», ещё недавно выдавший серию из четырёх мячей в четырёх матчах. Этот парень точно должен показать себя на ЧМ!
Подтягивать молодёжь в команду начал Табарес: он понимал, что в стране растёт новое перспективное поколение, которому уже пора дать шанс. Угарте в 17 лет вышел в основе «Феникса», потом уехал в Португалию – сначала в «Фамаликан», а потом в «Спортинг».
Вероятная схема: 4-4-2.
Главный матч – это ремейк четвертьфинала ЧМ-2010 с Ганой! Ждём игры рукой от Суареса?
Именно столько собрала сборная Уругвая с 1930 года! Два чемпионата мира, две Олимпиады и 15 Кубков Америки.
Это легенды-ветераны: Фернандо Муслера (36 лет), Мартин Касерес (35 лет), Диего Годин (36 лет), Эдинсон Кавани (35 лет) и Луис Суарес (35 лет). А в великом матче с Ганой в основе были трое: Муслера, Кавани и Суарес.