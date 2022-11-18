Лидер — Криштиану Роналду

Роналду остаётся главной звездой сборной Португалии. Он дебютировал за команду в далёком 2003 году и с тех пор девять раз приезжал на крупные турниры. Капитан и лучший бомбардир в истории сборных. В этом сезоне Роналду играет мало, но никто не сомневается, что Криштиану прилетит со сборной в Катар.