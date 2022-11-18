У Роналду есть последний шанс спасти сезон.
Домашний комплект — футболка разбита на две части по диагонали. Верхняя часть состоит из красного цвета, нижняя — из зелёного (как и шорты). Создатели заявили, что такая форма создает имитацию обёрнутого вокруг тела португальского флага. Выездной комплект почти полностью белый, за исключением красно-зелёной полосы на груди.
Команда пробилась на чемпионат мира только через стыковые матчи. Португальцы заняли второе место в отборочной группе, пропустив вперёд сборную Сербии. В стыках обыграли Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0), благодаря чему и попали на мундиаль.
Руководит командой многоопытный Фернанду Сантуш. Он работает со сборной Португалии уже восемь лет. Именно под его руководством она стала сильнейшей сборной Европы в 2016 году. Ранее Сантуш тренировал лишь греческие и португальские клубы.
Роналду остаётся главной звездой сборной Португалии. Он дебютировал за команду в далёком 2003 году и с тех пор девять раз приезжал на крупные турниры. Капитан и лучший бомбардир в истории сборных. В этом сезоне Роналду играет мало, но никто не сомневается, что Криштиану прилетит со сборной в Катар.
Мендешу всего 20 лет, однако его трансферная стоимость уже составляет € 50 млн. Прошлый сезон отыграл в «ПСЖ» на правах аренды, а потом французский клуб выкупил права на футболиста. Чемпионат мира в Катаре — ещё одна попытка громко о себе заявить.
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Португальцы должны выходить из группы. А вот с какого места – решит, скорее всего, матч с Уругваем.
Мундиаль в Катаре станет для Роналду пятым в карьере. Самые высокие шансы на медали были в 2006-м, когда Португалия заняла четвёртое место. В 2010-м и 2018-м сборная Роналду вылетала на стадии 1/8 финала, а в 2014 году и вовсе не вышла из группы. После скандала с его интервью нынешний ЧМ – последний шанс Криштиану на большой трофей.