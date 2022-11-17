От Бразилии золота ждут все: от болельщиков и экспертов – до суперкомпьютера.
Домашняя форма сборной Бразилии представлена традиционной жёлтой футболкой и синими шортами. На футболку нанесён леопардовый узор. Футболка гостевого комплекта представлена в синем цвете.
Бразильцы вышли на ЧМ-2022 с первого места. Они набрали на шесть очков больше, чем, Аргентина, а также обогнали Уругвай, Эквадор, Перу, Колумбию, Чили, Парагвай, Боливию и Венесуэлу. Бразилия не проиграла ни одного матча в отборе и пропустила всего пять голов в 17 матчах.
Чемпионат мира в Катаре решит судьбу Тите. 61-летний специалист выиграл с Бразилией только Кубок Америки в 2019 году и остановился в четвертьфинале ЧМ-2018. Его контракт с Бразилией истекает через 13 дней после мундиаля.
Этот чемпионат мира может стать последним для Неймара. На его позицию сейчас претендует много молодых игроков, и через четыре года конкуренция будет бешеная. В 2014 году Неймар сделал два дубля — в ворота Хорватии и Камеруна, но матч 1/2 финала с Германией (1:7) и игру за третье место пропустил из-за травмы позвоночника.
Винисиус сыграет на своём первом чемпионате мира. Два года назад он дебютировал за сборную, провёл семь матчей в отборе и забил Чили. Бразилец выиграл чемпионаты Южной Америки до 15 лет и до 17 лет, а год назад стал финалистом Кубка Америки. За четыре года в «Реале» он выиграл семь трофеев.
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Для такого состава даже матчи в группе – разминка. Хотя остальным цепляться за очки с бразильцами не только крайне важно, но и престижно.
Форвард «ПСЖ» находится в двух мячах от Пеле по голам за сборную (75 и 77). Похоже, на ЧМ Неймар обгонит легенду и станет лучшим бомбардиром в истории сборной. У главного преследователя – Коутиньо — всего 21 мяч.
Четырёхкратные чемпионы мира 20 лет не могут войти в топ-3. Кажется, именно сейчас они могут устроить праздник людям в Бразилии.