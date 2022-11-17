Молодая звезда — Винисиус Жуниор

Винисиус сыграет на своём первом чемпионате мира. Два года назад он дебютировал за сборную, провёл семь матчей в отборе и забил Чили. Бразилец выиграл чемпионаты Южной Америки до 15 лет и до 17 лет, а год назад стал финалистом Кубка Америки. За четыре года в «Реале» он выиграл семь трофеев.