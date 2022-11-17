Главный тренер — Валид Реграги

Родился во Франции, но всегда был верен корням и играл за сборную Марокко. Там он и начал свой тренерский путь: год работал помощником главного. После возглавил «Фатх», оттуда – ушёл в катарский «Аль-Духаил» и был признан лучшим тренером года. Но главный успех Реграги ждал в «Видаде» – именно с этим марокканским клубом он взял африканскую ЛЧ.