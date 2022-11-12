Олдржих Неедлы (1934), сборная Чехословакии — 5 голов

История Олдржиха Неедлы уникальна тем, что футболист был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира уже после своей смерти. В 2006 году ФИФА признала, что он забил три мяча в полуфинале с Германией, а не два, как было записано в протоколе. Всего он отметился пятью голами.