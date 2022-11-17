Одной из лучших команд Африки снова не повезло с группой.
Экипировка выполнена в цветах государственного флага: домашний комплект – красный, гостевой – белый. В обоих случаях для оформления использован национальный тунисский орнамент.
На групповом этапе команда обошла Экваториальную Гвинею, Замбию и Мавританию и вышла в раунд плей-офф. Там в двух матчах с Мали забить не удалось, но в первой встрече защитник соперника и будущий сочинец Мусса Сиссако забил в свои – благодаря этому Тунис победил по сумме двух встреч (1:0, 0:0).
Кадри вряд ли рассчитывал повезти сборную на ЧМ, но такова судьба. Специалист долго помогал Мондеру Кебайеру и в итоге заменил его после поражения Туниса в четвертьфинале Кубка Африки от Буркина-Фасо. Времени на раскачку не было, перед Кадри стояла одна задача: квалифицироваться в Катар. И он этого добился.
Хазри – олицетворение сборной Туниса. Форвард много лет играет в Европе, преимущественно во Франции. Прямо сейчас нападающий является лучшим бомбардиром своей национальной команды среди действующих игроков.
Ханнибал Межбри пока ищет себя во взрослом футболе. Хавбек ушёл из «МЮ» в аренду в «Бирмингем» за практикой, чтобы поехать на ЧМ. В Чемпионшипе парень играет часто, в 15 турах у него две голевые, но он способен на большее. Та же история и со сборной – в Катаре от Межбри ждут прорыва.
Примерная схема: 4-3-3.
Для Туниса многое решится в первом матче. Если проиграют Дании – вряд ли выйдут из группы. Опять.
Это шестой ЧМ для Туниса, но на турнире команда победила всего дважды – в своём первом матче на подобном уровне (в 1978-м обыграли Мексику – 3:1) и последнем на данный момент ( в 2018-м одолели Панаму – 2:1). Тунису регулярно не везло с группой: то монстры вроде Англии и Бельгии – дважды, а ещё Германия, Испания, Россия (в 2002-м) и теперь Франция.