Молодая звезда – Ханнибал Межбри

Ханнибал Межбри пока ищет себя во взрослом футболе. Хавбек ушёл из «МЮ» в аренду в «Бирмингем» за практикой, чтобы поехать на ЧМ. В Чемпионшипе парень играет часто, в 15 турах у него две голевые, но он способен на большее. Та же история и со сборной – в Катаре от Межбри ждут прорыва.