У Дании сложная группа, но реальные шансы на плей-офф.
Экипировщик Hummel выразил своё «хорошее» отношение к предстоящему турниру и выпустил комплект, через который протестует против нарушений прав человека в Катаре. Есть три комплекта формы: красного, белого и чёрного цветов.
Команда Каспера Юльманна показала выдающийся результат в отборе: набрала 27 очков из 30 возможных, забила 30 голов, пропустила три, а проиграла только один матч Шотландии, который уже ничего не решал.
Возглавил сборную в августе 2020 года. С тех пор он выиграл 22 матча из 33, вывел команду в полуфинал Евро-2020, на ЧМ-2022 и дважды занял второе место в группе в Лиге наций. До сборной 50-летний специалист тренировал «Люнгбю», «Норшелланн» и «Майнц». В сезоне-2011/2012 Юльманн стал чемпионом Дании с «Норшелланном».
Эриксен – лицо сборной Дании. Кристиан играл на чемпионате мира в 2010 и 2018 годах. Полузащитник провёл три игры в квалификации ЧМ-2022 и результативными действиями не отметился. Всего Эриксен сыграл шесть матчей на мундиале и записал на свой счёт по одному голу и ассисту.
В дебютном матче за сборную Ольсен забил гол и сделал два ассиста. Это было два года назад. Форвард сыграл во всех матчах отбора ЧМ-2022, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Нападающий здорово влился в состав «Брюгге», куда перешёл в январе. У него 12 голов и столько же ассистов в 32 играх
Примерная схема: 4-3-3.
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Переживший остановку сердца Эриксен сыграет на первом большом турнире сборных после Евро-2020. Прошлым летом полузащитник провёл 43 минуты в матче с Финляндией, после чего его сердце пришлось заводить врачам. Сейчас Кристиан один из лидеров «МЮ». Играет стабильно – после операции ему установили дефибриллятор.
Лучший результат датчан на ЧМ – четвертьфинал в 1998 году во Франции. Кроме того, сборная трижды доходила до 1/8 финала (1986, 2002, 2018). Сейчас у Дании есть реальные шансы как минимум повторить успех четырёхлетней давности.