Молодая звезда – Андреас Сков Ольсен, 22 года

В дебютном матче за сборную Ольсен забил гол и сделал два ассиста. Это было два года назад. Форвард сыграл во всех матчах отбора ЧМ-2022, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Нападающий здорово влился в состав «Брюгге», куда перешёл в январе. У него 12 голов и столько же ассистов в 32 играх