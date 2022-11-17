Австралия стабильно выходит на чемпионаты мира. В этом году смогут удивить больше?
Домашний комплект — футболка золотистого цвета с зелёными логотипами, зелёные шорты и белые носки. Выездная форма преимущественно в тёмно-синих тонах с салатовыми вставками. В Nike считают, что такая гамма напоминает яркое море, а вкрапления характеризуют собой существ и растений, обитающих в воде.
Австралийцы заняли третье место в отборочной группе в Азии. Пропустили вперёд Саудовскую Аравию и Японию, но опередили Оман, Китай и Вьетнам. Затем Австралия обыграла в стыковом матче ОАЭ (2:1) и одолела в серии пенальти Перу (в основное время – по нулям).
С 2000 по 2006 год работал ассистентом главного тренера сборной Австралии – Гуса Хиддинка. Вместе с командой съездил на ЧМ-2006, где команда добралась до 1/8 финала. После ухода голландца исполнял обязанности главного тренера (с 2006-го по 2007-й). Затем Арнольд работал с австралийскими клубами и ненадолго заехал в Японию.
Вратарь дебютировал за сборную Австралии ещё 10 лет назад и с тех пор отыграл за неё больше 70 матчей. Самый дорогой игрок команды наряду с Аароном Муем. В резюме Райана есть опыт игры за такие клубы, как «Валенсия», «Арсенал» и «Реал Сосьедад». С лета 2022-го играет за «Копенгаген».
Четыре гола за 199 минут после дебюта за «Сентрал Кост Маринерс» – такой дебют привлёк и топов, и сборную. Куол уже зимой перейдёт в «Ньюкасл». Шейхи отдали за игрока £ 300 тысяч и опередили «Барселону» и «Боруссию».
Вероятная схема: 4-1-4-1.
Матчи Австралии часто выходят весёлыми. С Францией шансов мало, а вот с Тунисом и Данией надо цепляться!
Сборная Австралии пять раз выступала на чемпионатах мира и четырежды не проходила в плей-офф. Лучший результат — 1/8 финала на ЧМ-2006. Тогда командой руководил Гус Хиддинк, а в первом раунде плей-офф она проиграла будущим триумфаторам турнира — итальянцам.