Молодая звезда — Эдуарду Камавинга, 20 лет

Дебют за сборную в 17 лет, яркая игра за «Ренн» в ЛЧ и переход в «Реал» через год — о таком старте карьеры можно только мечтать. Камавинга осталось закрепить успех в Катаре, и тогда о нём точно заговорит весь мир. В отсутствие Погба и Канте это вполне реально.