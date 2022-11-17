В чём будут играть

Домашняя форма традиционно зелёная. Главная особенность дизайна – зигзагообразный принт: бренд вдохновлялся Кетцалькоатлем, одним из главных богов пантеона ацтеков. Со спины виднеется оперение – намёк на то, что каждый игрок как будто окрылён божеством. На груди рисунок отсылает к головному убору с перьями, который олицетворяет силу.