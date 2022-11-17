Мексика на ЧМ-2022

Главный вопрос: обойдут ли Польшу?

В чём будут играть

Домашняя форма традиционно зелёная. Главная особенность дизайна – зигзагообразный принт: бренд вдохновлялся Кетцалькоатлем, одним из главных богов пантеона ацтеков. Со спины виднеется оперение – намёк на то, что каждый игрок как будто окрылён божеством. На груди рисунок отсылает к головному убору с перьями, который олицетворяет силу.

Главный тренер – Херардо Мартино

Сборную Мексики тренирует аргентинец, который вообще родился в Чили. Мартино успел поработать в двух сборных (Парагвая и Аргентины), потренировать «Барселону» и клуб МЛС. Медалей и наград у него из-за внушительного списка рабочих мест немало, но самая ценная – победа в Золотом кубке КОНКАКАФ.

Путь на ЧМ: второе место в группе

Мексиканцы заняли второе место в группе в зоне КОНКАКАФ и напрямую вышли на ЧМ. Интересно, что сборная Мексики набрала столько же очков в 14 матчах, сколько и сборная Канады – 28. Но оказалась ниже из-за разницы мячей.

Главная звезда – Ирвин Лосано

Хесус Корона пропустит ЧМ из-за травмы, а Чичарито не поедет в Катар по решению тренера. Поэтому самый известный футболист из состава – хавбек «Наполи» Лосано. Зимой он думал об уходе из сборной, но его в итоге убедили остаться.

Молодая звезда – Кевин Альварес, 23 года

Альварес пока всю карьеру проводит на родине, в «Пачуке». К 23 годам он отбегал за родной клуб больше 100 матчей. Портал Transfermarkt оценивает правого флангового защитника в € 6 млн.

Ориентировочный состав

Вероятная схема: 4-3-3.

Расписание матчей

Главный матч для Мексики – первый! Игра с Польшей, вероятно, решит судьбу второго места в группе. Первое, предполагаем, будет у Аргентины.

Факт: мексиканский рекорд

Мексика сыграет на чемпионате мира в 17-й раз –рекорд среди команд, которые никогда не выигрывали турнир. С 1994-го стабильно выходят из группы! Но дальше не проходят.