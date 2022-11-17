Домашняя форма традиционно зелёная. Главная особенность дизайна – зигзагообразный принт: бренд вдохновлялся Кетцалькоатлем, одним из главных богов пантеона ацтеков. Со спины виднеется оперение – намёк на то, что каждый игрок как будто окрылён божеством. На груди рисунок отсылает к головному убору с перьями, который олицетворяет силу.
Сборную Мексики тренирует аргентинец, который вообще родился в Чили. Мартино успел поработать в двух сборных (Парагвая и Аргентины), потренировать «Барселону» и клуб МЛС. Медалей и наград у него из-за внушительного списка рабочих мест немало, но самая ценная – победа в Золотом кубке КОНКАКАФ.
Мексиканцы заняли второе место в группе в зоне КОНКАКАФ и напрямую вышли на ЧМ. Интересно, что сборная Мексики набрала столько же очков в 14 матчах, сколько и сборная Канады – 28. Но оказалась ниже из-за разницы мячей.
Хесус Корона пропустит ЧМ из-за травмы, а Чичарито не поедет в Катар по решению тренера. Поэтому самый известный футболист из состава – хавбек «Наполи» Лосано. Зимой он думал об уходе из сборной, но его в итоге убедили остаться.
Альварес пока всю карьеру проводит на родине, в «Пачуке». К 23 годам он отбегал за родной клуб больше 100 матчей. Портал Transfermarkt оценивает правого флангового защитника в € 6 млн.
Вероятная схема: 4-3-3.
Главный матч для Мексики – первый! Игра с Польшей, вероятно, решит судьбу второго места в группе. Первое, предполагаем, будет у Аргентины.
Мексика сыграет на чемпионате мира в 17-й раз –рекорд среди команд, которые никогда не выигрывали турнир. С 1994-го стабильно выходят из группы! Но дальше не проходят.