Лидер сборной – Салем Аль-Давсари

Полузащитник «Аль-Хиляля» дебютировал за сборную ещё в 2012 году в отборе на ЧМ-2014. Тогда Салем отметился победным голом в ворота Австралии в дебютном матче. В 2018 году сыграл 90 минут с Россией и Уругваем и забил Египту. Аль-Давсари отличился семь раз на групповых этапах и трижды выходил с капитанской повязкой.