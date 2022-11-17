Последний шанс главной звезды – Лионеля Месси

Каким бы феноменом ни был Месси, очевидно, что мы видим финальные главы его великой истории. Ещё одного шанса устранить последний пробел в биографии — поднять над головой Кубок мира — у него не будет. На ЧМ-2026 Лео не собирается. Зато в Катаре вся сборная Аргентины готова сражаться за него.