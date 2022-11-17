Сборная Уэльса готовит новый сюрприз. Шесть лет назад пострадала Россия.
Домашний комплект выполнен в красных тонах, а выездной — в цветах валлийского флага с узорами. Гостевая форма — преимущественно белая с красными и зелёными вставками, а также интересным V-образным воротником.
Уэльс занял второе место в группе с Бельгией, Чехией, Эстонией и Беларусью. В восьми матчах британцы проиграли один раз — бронзовым призёрам ЧМ-2018. После этого Уэльс обыграл в стыках Австрию (3:1) и Украину (1:0), благодаря чему завоевал путёвку в Катар.
Пейдж в течение двух лет исполнял обязанности главного тренера сборной Уэльса. Он свозил команду на Евро-2020, где она вышла из группы, но уступила в 1/8 финала. Затем вывел сборную на ЧМ-2022, а в сентябре подписал контракт на четыре года.
Летом 2022-го Бэйл уехал играть в США, подписав контракт с «Лос-Анджелесом». И сразу помог команде впервые стать чемпионом МЛС! В отборе ЧМ-2022 забил три мяча белорусам, а потом добавил три гола в стыках. Именно благодаря ему команда отправилась в Катар. В общем, на ЧМ-2022 Бэйл едет в хорошем настроении.
Парень входит в пятёрку самых дорогих футболистов сборной Уэльса. У него больше 30 матчей за «Ливерпуль» и больше 20 — за национальную команду. Хотя этим летом он перешёл в «Ноттингем Форест». Предстоящий чемпионат мира — хорошая возможность выгодно продать себя в более статусный клуб.
Вероятная схема: 3-4-3.
Уэльсу будет нелегко, но это может быть «последний танец» Бэйла. Вытащит команду в плей-офф?
Легенда «Манчестер Юнайтед» так и не свозил сборную ни на один крупный турнир. Сначала его отстранили с занимаемой должности из-за обвинения в нападении на двух женщин, а летом 2022 года было объявлено об уходе специалиста.