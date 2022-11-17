Факт: Скандал с Азмуном

Сердар мощно выступил в поддержку протеста иранских женщин в своих соцсетях и заявил, что ни в коем случае не удалит пост. Однако позже запись всё же пропала. Вдобавок Азмуну припомнили, что в России у него остался ребёнок, которого его бывшая возлюбленная растит в одиночестве. Разумеется, на Азмуна посыпались обвинения в лицемерии.