Сборная США на ЧМ-2022

США вернулись в финальную часть, пропустив ЧМ-2018.

В чём будут играть

Nike воплотил идеи разного американского спорта: свуш на рукавах отсылает к стилю НФЛ, увеличенная эмблема похожа на те, которые используют клубы НБА и НХЛ. Неудивительно, учитывая успех этих лиг. А некоторые могли заметить на рукавах и флаг России (но это совпадение, конечно).

Путь на ЧМ: третье место в группе

Сборная США участвовала в отборе Северной Америки. Прямые путёвки получали три первые сборные, и Штаты заняли третье место, немного уступив Канаде и Мексике. Главное – опередили Коста-Рику, которая улетела в стыковые матчи.

Главный тренер — Грегг Берхалтер

Клинсман и его временные сменщики не смогли вывести США на ЧМ-2018. А вот Грегг Берхалтер идеально вписался в новый формат и уже выиграл Кубок КОНКАКАФ. Он, кстати, играл за США на самом успешном для них чемпионате мира в 2002 году.

Лидер — Кристиан Пулишич

Пулишича трудно назвать основным игроком «Челси». Более того, вероятно, после ЧМ-2022 Кристиан сменит клуб — им интересуется «Ювентус». Однако за плечами вингера победа в Лиге чемпионов и бесценный опыт игры в АПЛ – это делает его самым статусным игроком сборной.

Молодая звезда — Серджино Дест, 22 года

Дест родился в Нидерландах, но в семье американцев. И принял предложение выступать за родину родителей, хотя и получил футбольное образование в Европе. В 2020-м «Барса» заплатила «Аяксу» за защитника € 20 млн. А сейчас он в аренде в «Милане», где играет чаще.

Ориентировочный состав

Вероятная схема: 4-3-3.

Расписание матчей

США — явный претендент на выход из группы. А у матча с Ираном даже будет политический подтекст.

Факт: мужской и женской сборным США платят одинаково

В сентябре 2022 года мужские и женские сборные США подписали с федерацией договор о равной оплате труда. То есть доходы от всей коммерческой деятельности, призовые от турниров будут делиться на две сборные в одинаковых размерах. Такого в мировом футболе ещё не было. Но в США счастливы.