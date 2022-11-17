Молодые звёзды. Их слишком много!

Джуд Беллингем (19 лет), Букайо Сака (21 год), Фил Фоден (22 года), Деклан Райс (23 года) и Мэйсон Маунт (23 года) – будущее и настоящее сборной. Беллингем зажигает за дортмундскую «Боруссию», но летом наверняка сменит клуб. Им очень активно интересуются «Реал», «Сити» и «Ливерпуль».