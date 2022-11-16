Сборная Сенегала давно работает с Puma, но в этот раз производитель многих разочаровал из-за отсутствия фантазии. Домашняя форма — белая, гостевая — зелёная. Единственное новшество – номера, они будут с вкраплением в золотую панель.
Сенегал дважды наказал Египет. Сначала в феврале, в финале Кубка Африки, а затем и в марте: в двухматчевом противостоянии за выход на ЧМ-2022. Победили по пенальти.
Работает в сборной в общей сложности 10 лет. В 2012-м он был исполняющим обязанности, потом на три года вошёл в штаб, а с 2015-го является полноценным главным. Интересно, что большого опыта до сборной у него не было. Зато в качестве футболиста играл за Сенегал с 1998 по 2005 год.
Пожалуй, лучший игрок Африки. Летом нападающий перешёл в «Баварию», но не сбавил обороты. Ожидалось, что в Катаре Мане поведёт Сенегал за собой, но он получил травму. Садио настолько хочет сыграть, что будет форсировать восстановление. Хотя в первых матчах мы его точно не увидим.
Молодой полузащитник набрал в сборной уже 10 матчей. Впервые сыграл в марте-2021. Сверкал в аренде в «Метце», а вот, вернувшись в «Тоттенхэм», играет только за молодёжку. Есть что доказывать на ЧМ! Сенегалу в центре поля он точно пригодится.
Вероятная схема – 4-3-3.
Точно стоит обратить внимание на игру 21 ноября с Нидерландами. И с Эквадором 28-го может быть жарко.
Что? Да! Ради восстановления главной звезды сборной – Садио Мане – в стране готовы на кардинальные меры. Об этом, если что, заявили официально! В Сенегале даже весь турнир перенести просили, но пока ограничились нестандартной медициной. Подробнее об этой истории и важности Мане для команды можно почитать вот тут.