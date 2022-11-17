Молодая звезда — Ксави Симонс, 19 лет

Воспитанник «Барсы» подавал большие надежды, но в 2019-м его переманил «ПСЖ». Однако в основе второго гранда в своей карьере полузащитник не закрепился и в прошлом году перешёл в ПСВ. В этом сезоне 19-летний игрок разрывает — 8+3 по системе «гол+пас» в 14 матчах Эредивизии.