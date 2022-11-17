Катар впервые выступит на чемпионатах мира.
У сборной Катара простая форма в традиционном бордовом цвете. На манжетах – геометрический узор, отсылающий к национальному флагу. Выездная форма — молочного цвета с золотыми узорами.
Катар никогда ранее не отбирался в финальную часть турнира, но тут страна попала автоматически – как организатор турнира. Давление от такого расклада огромно! «Ждём от сборной как минимум выхода из группы», – заявил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.
Феликс Санчес Бас (46 лет) начинал в «Ла Масии», но в 2006 году его пригласили в катарскую академию Aspire – готовить новое поколение суперзвёзд. Он прошёл все ступени, добрался до основной сборной (в 2017-м) и триумфально взял Кубок Азии.
Все футболисты сборной Катара играют в национальном чемпионате. И здесь есть свои герои – Хассан в 2018 году стал лучшим футболистом Азии, годом позднее – одним из творцов победы Катара на Кубке Азии. Кстати, он родился в Судане, но ещё подростком получил гражданство Катара.
Средний возраст сборной – 26,8 года, молодых игроков тут мало. Но есть ребята, которые подают надежды! Главное для страны, они – продукты местной системы, а не натурализованные игроки. Например, Наиф аль-Хазрами и Хомам Ахмед.
Вероятная схема: 5-3-2.
Катар считают аутсайдером группы, но вообще-то команда недавно взяла Кубок Азии! Ждём сенсации?
За Катар заиграны выходцы из Судана (7 игроков), Египта (1 игрок), Ирака (2 игрока), Бахрейна (1 игрок), Йемена (2 игрока), Ганы (1 игрок) и Кабо-Верде (1 игрок). Всё ради успеха на домашнем ЧМ!