Сборная Катара на ЧМ-2022

Катар впервые выступит на чемпионатах мира.

В чём будут играть

У сборной Катара простая форма в традиционном бордовом цвете. На манжетах – геометрический узор, отсылающий к национальному флагу. Выездная форма — молочного цвета с золотыми узорами.

Путь на ЧМ: страна-организатор

Катар никогда ранее не отбирался в финальную часть турнира, но тут страна попала автоматически – как организатор турнира. Давление от такого расклада огромно! «Ждём от сборной как минимум выхода из группы», – заявил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.

Главный тренер — Феликс Санчес Бас

Феликс Санчес Бас (46 лет) начинал в «Ла Масии», но в 2006 году его пригласили в катарскую академию Aspire – готовить новое поколение суперзвёзд. Он прошёл все ступени, добрался до основной сборной (в 2017-м) и триумфально взял Кубок Азии.

Главная звезда — Абделькарим Хассан

Все футболисты сборной Катара играют в национальном чемпионате. И здесь есть свои герои – Хассан в 2018 году стал лучшим футболистом Азии, годом позднее – одним из творцов победы Катара на Кубке Азии. Кстати, он родился в Судане, но ещё подростком получил гражданство Катара.

Молодые звёзды – Хомам Ахмед (23 года) и Наиф аль-Хазрами (21 год)

Средний возраст сборной – 26,8 года, молодых игроков тут мало. Но есть ребята, которые подают надежды! Главное для страны, они – продукты местной системы, а не натурализованные игроки. Например, Наиф аль-Хазрами и Хомам Ахмед.

Ориентировочный состав

Вероятная схема: 5-3-2.

Расписание матчей

Катар считают аутсайдером группы, но вообще-то команда недавно взяла Кубок Азии! Ждём сенсации?

Факт: восемь разных национальностей

За Катар заиграны выходцы из Судана (7 игроков), Египта (1 игрок), Ирака (2 игрока), Бахрейна (1 игрок), Йемена (2 игрока), Ганы (1 игрок) и Кабо-Верде (1 игрок). Всё ради успеха на домашнем ЧМ!