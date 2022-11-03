«Барселона» Хави не смогла сотворить чудо

Не всё гладко оказалось и у «Барселоны». Команда Хави вновь не добралась до плей-офф, ни разу не справившись с «Интером». Не помог и Левандовски, который встретился с бывшим клубом и дважды проиграл. «Бавария» была на коне.