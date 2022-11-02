Нападающий «Арсенала» напомнил всем, что может стабильно забивать даже в 35 лет.
Лучшим сезоном в карьере Луценко был розыгрыш-2020/2021. Тогда габаритный нападающий настрелял в РПЛ 15 голов, причём ни одного с пенальти. Но после этого статистика заметно ухудшилась.
В прошлом сезоне Луценко забил всего три гола в РПЛ, а «Арсенал» вылетел в Первую лигу. Но Евгений остался в Туле — и, похоже, не зря.
В этом сезоне Луценко снова хорош. У него уже семь голов в Первой лиге, и вновь все с игры. А в октябре он отметился дублем в матче с «Рубином», который закончился победой «Арсенала».