Нападающий помогает «Алании» разрывать Первую лигу.
Галоян перешёл в «Аланию» перед стартом сезона из «Велеса» и сразу влился в команду. 23-летний футболист забивает стабильно, но октябрь получился для него особенно продуктивным.
Загибайте пальцы: в октябре Галоян открыл счёт в матче с «Шинником», забил победный гол в ворота «Арсенала» и сравнял счёт в игре с «Акроном», когда его команда уступала — 2:3. Теперь в активе Артура уже семь голов в Первой лиге!
Игра Галояна — одна из причин, почему «Алания» после 16 туров лидирует в Первой лиге и опережает ближайшего преследователя («Балтику») на шесть очков.