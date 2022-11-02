Загибайте пальцы: в октябре Галоян открыл счёт в матче с «Шинником», забил победный гол в ворота «Арсенала» и сравнял счёт в игре с «Акроном», когда его команда уступала — 2:3. Теперь в активе Артура уже семь голов в Первой лиге!