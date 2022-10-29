Форвард сегодняшнего финалиста, за которым обязательно стоит последить.
Витор Роке — 17-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» и открытие сезона в Латинской Америке. Бразилец внезапно выстрелил и довёл команду до финала КЛ: 2+2 в шести играх, самое яркое действие — решающий гол в 1/4 финала на 90+6-й минуте ответного матча.
Ещё по выступлениям за «Крузейро» эксперты отмечали его универсальность, скорость, движение без мяча и завершение. Витор также очень коренаст и силён физически для своего роста (174 см).
Форварда сравнивают с иконой бразильского футбола за телосложение и стиль игры в штрафной. Роналдо уже и сам заявил, что у Роке огромный потенциал.
Он перешёл весной в «Паранаэнсе» за рекордные € 4,4 млн после трёх лет за «Крузейро». Те, кстати, были очень злы на агентов — они уговорили игрока покинуть клуб.
Юноша забивал победные голы в дебютных матчах за «Паранаэнсе» и в чемпионате, и в Кубке Либертадорес. А всего у него уже шесть голов — неплохо для дебютного сезона, не так ли?
Перформансы бразильца заинтересовали «Реал» и «Барселону». Единственное небольшое препятствие — клаусула € 100 млн в контракте.
Организаторы турнира не упустили дарование и внесли его в список шести номинантов на награду. Шансы победить хорошие, но, чтобы снять все вопросы, нужен заветный трофей.
«Я мечтаю оказаться в сборной и завоёвывать титулы», — его цитата из одного интервью. Как насчёт завоевать свой первый трофей сегодня?