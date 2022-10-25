Войдёт ли Холанд в историю?

Скорость Салаха и других игроков, конечно, поражает воображение, но есть футболист, который в скором времени может улучшить результат известного египтянина. Эрлинг Холанд стремится попасть в историю вместе с «Манчестер Сити», и следующий раунд в Лиге чемпионов уже не за горами.