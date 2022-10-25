Мохамед Салах установил уникальное достижение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, забив самый быстрый хет-трик. Но были и другие, кто максимально приблизился к его рекорду.
Нападающий «Ливерпуля» всегда славился своей скоростью, но в недавнем матче с «Рейнджерс» он превзошёл самого себя. Чтобы забить три гола, Мо понадобилось всего 6 минут и 12 секунд. Невероятный результат!
Чуть больше потребовалось, чтобы оформить хет-трик, Бафетимби Гомису, который в 2011 году помог «Лиону» разгромить загребское «Динамо» со счётом 7:1. Форвард управился за восемь минут.
Майк Ньюэлл оказался медленнее Салаха на две минуты. В 1995 году «Блэкберн Роверс» одержал уверенную победу над норвежским «Русенборгом» на домашнем поле. На четыре мяча хозяев, три из которых принадлежали Ньюэллу, соперники ответили одним голом.
Рекордсменом прошлого сезона стал Роберт Левандовски. Ещё выступая за «Баварию», поляк в начале матча с «Зальцбургом» обеспечил команде трёхкратное преимущество. Сначала форвард забил два гола с пенальти, а затем добавил один мяч с игры – всего за 10 минут и 22 секунды.
Сразу несколько футболистов оформили хет-трик в Лиге чемпионов за 11 минут. Одним из них был Рахим Стерлинг, который не пощадил защиту «Аталанты» в 2019 году: три гола за 11 минут и 13 секунд.
В 2015 году «Реал Мадрид» сыграл один из самых запоминающихся матчей в истории клуба. Шведскому «Мальмё» не повезло оказаться под катком звёздного нападающего «сливочных». Криштиану Роналду вновь блистал! Хет-трик за 11 минут и 15 секунд.
В 2019 году Левандовскому потребовалось 12 минут, чтобы оформить покер в матче с «Црвеной Звездой». Один гол был забит с 11-метровой разметки, все остальные Роберт отправил в ворота соперника после тяжёлой борьбы на поле.
Луис Адриано справился не хуже Левандовского в 2014 году. Белорусский «БАТЭ» не смог сдержать натиск донецкого «Шахтёра», проиграв со счётом 7:0. Бразильский форвард записал в свой актив три очка.
Скорость Салаха и других игроков, конечно, поражает воображение, но есть футболист, который в скором времени может улучшить результат известного египтянина. Эрлинг Холанд стремится попасть в историю вместе с «Манчестер Сити», и следующий раунд в Лиге чемпионов уже не за горами.