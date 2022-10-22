Роналду оказался не нужен даже клубам-середнякам

И вот вновь в карьере португальца наметился перелом. Обстановка в «МЮ» критическая. Ещё летом Роналду скитался в поисках команды, с которой мог бы выиграть Лигу чемпионов, но добился лишь того, что ему отказали все топ-клубы и не только.