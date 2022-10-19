Гризманн не смог помочь в важных матчах

Восемь раз в этом сезоне француз выходил на поле в середине второго тайма и лишь дважды играл всё время — в дерби с «Реалом» и в первом матче с «Брюгге» в Лиге чемпионов. В обоих случаях мадридцы проиграли.