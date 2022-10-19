Мадридцы потратили на француза намного меньше денег, чем требовал каталонский клуб. С юридической точки зрения всё чисто, но вот результативность команды Симеоне серьёзно пострадала.
Переход в стан сине-гранатовых Антуан называл новым карьерным вызовом, но в итоге показатели игрока сильно упали. В «Атлетико» француз выдавал не меньше 25 очков (гол+пас) за сезон, рекорд в «Барселоне» — 20.
Неутешительные результаты футболиста и его высокая зарплата вынудили руководителей клуба отдать игрока в аренду предыдущей команде. Каталонцы рассчитывали выручить € 40 млн, но что-то пошло не так.
Согласно условиям контракта, эта сумма полагалась «Барселоне», если игрок проведёт на поле не менее 45 минут в 50% матчей за два сезона в мадридском клубе. Но Диего Симеоне решил проблему, выпуская игрока только после 60-й минуты.
Восемь раз в этом сезоне француз выходил на поле в середине второго тайма и лишь дважды играл всё время — в дерби с «Реалом» и в первом матче с «Брюгге» в Лиге чемпионов. В обоих случаях мадридцы проиграли.
Учитывая это и нарастающее недовольство каталонцев, «Атлетико» начал переговоры с «Барселоной». Боссы обоих клубов сошлись на € 18 млн.
В сделку также включены бонусы в виде € 6 млн: € 2 млн за выход мадридцев в Лигу чемпионов в следующем сезоне, € 2 млн за участие в 1/4 турнира и € 2 млн — за победу в нём.
В этом году подобное команде Симеоне может лишь сниться. Уловка, на которую пошло руководство клуба, чтобы сохранить деньги, лишило «Атлетико» преимущества на поле. Ничья с «Брюгге» во втором матче доказала, что они не способны обыгрывать даже аутсайдеров.
Самое печальное, что Гризманн в данном случае лишь жертва обстоятельств. Антуан искренне пытался помочь команде выиграть, но из-за недостатка времени на поле и постоянной шумихи вокруг него не смог сделать этого.
«Я сделал всё, что мог, чтобы остаться здесь. Это было единственное, чего я хотел, — остаться в клубе, который любит меня», — говорил он в интервью Diario Sport.