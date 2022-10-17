Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?

Нет никаких сомнений, что следующий трофей отойдёт в руки Карима Бензема. Француз убедил специалистов и болельщиков во всём мире в своём превосходстве над соперниками. А вот некоторым футболистам не удалось этого сделать.

1996 год: Заммер против Роналдо

Победа сборной Германии на чемпионате Европы во многом определила успех Маттиаса. Тем не менее его конкурент также показал отличные результаты, став лучшим футболистом по версии ФИФА. В голосовании за «Золотой мяч» Зубастик набрал больше первых мест (16 против 13) и уступил немцу лишь один итоговый балл.

2001 год: Оуэн против Рауля

Легенде «Реала», выигравшей с клубом три Лиги чемпионов подряд, достался лишь «Серебряный мяч», в то время как «Золотой» отправился в руки юркого форварда «Ливерпуля», который помог команде добыть Кубок и Суперкубок УЕФА.

2003 год: Недвед против Анри

Великолепный Тьерри заслуживал хотя бы один «Золотой мяч» за карьеру. Наиболее близко игрок подобрался к заветной награде в 2003 году, но проиграл битву «Чешской фурии». Павел стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии в составе «Ювентуса», а также вышел в финал Лиги чемпионов.

2006 год: Каннаваро против Буффона

Много споров вызвал трофей капитана сборной-чемпиона мира, учитывая, что, помимо Фабио, туда входил и Джанлуиджи. Звёздный вратарь отстал от товарища по команде всего лишь на 49 голосов, так и не став вторым голкипером после Льва Яшина, взявшим «Золотой мяч».

2010 год: Месси против Снейдера

Противостояние Лионеля и Уэсли стало одним из самых скандальных в истории премии. На счету голландца, выступающего за «Интер», были кубок Лиги чемпионов, серебро чемпионата мира, золото клубного мирового первенства и победа в национальном турнире. Лео также добился успехов с «Барселоной», но выглядел менее убедительно.

2012 год: Месси против Иньесты

Спустя два года аргентинец «обокрал» уже одноклубника. Знаменитый испанец показал великолепный уровень владения мячом в сборной: Андрес выиграл чемпионат Европы в Польше и на Украине и сделал не меньший вклад в достижения «Барселоны», чем Лионель.

2013 год: Роналду против Рибери

Не менее загадочной стала победа Криштиану в следующем году. «Бавария» выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и взяла Лигу чемпионов, чему немало способствовал Франк. Но «Золотой мяч», место для которого заботливо подготовила жена Рибери, футболист так и не увидел.

2019 год: Месси против ван Дейка

В очередной раз награда не досталась защитнику в 2019 году. Вирджил стал центром железобетонной защиты «Ливерпуля», который триумфально выиграл Лигу чемпионов. На турнире ни одному игроку не удалось обвести голландца — Месси же смог обойти того в голосовании за «Золотой мяч».

2021 год: Месси против Левандовского

Последний розыгрыш трофея также привёл к скандалу. Позорным признавали решение вручить «Золотой мяч» Лео, а не Роберту Левандовскому, который заслужил его своей поразительной стабильностью. Многочисленные достижения игрока, включая Кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2020 году, не дадут соврать: поляк не получил награду лишь из-за ковида.

2022 год: Бензема против всех

В последнее время репутация премии «Золотой мяч» была серьёзно подмочена. Благо исправить ситуацию сможет Карим Бензема уже совсем скоро. Француз провёл отличный сезон и помог «Реалу» взять Лигу чемпионов, а сборной Франции — Лигу наций.