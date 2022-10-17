Нет никаких сомнений, что следующий трофей отойдёт в руки Карима Бензема. Француз убедил специалистов и болельщиков во всём мире в своём превосходстве над соперниками. А вот некоторым футболистам не удалось этого сделать.
Победа сборной Германии на чемпионате Европы во многом определила успех Маттиаса. Тем не менее его конкурент также показал отличные результаты, став лучшим футболистом по версии ФИФА. В голосовании за «Золотой мяч» Зубастик набрал больше первых мест (16 против 13) и уступил немцу лишь один итоговый балл.
Легенде «Реала», выигравшей с клубом три Лиги чемпионов подряд, достался лишь «Серебряный мяч», в то время как «Золотой» отправился в руки юркого форварда «Ливерпуля», который помог команде добыть Кубок и Суперкубок УЕФА.
Великолепный Тьерри заслуживал хотя бы один «Золотой мяч» за карьеру. Наиболее близко игрок подобрался к заветной награде в 2003 году, но проиграл битву «Чешской фурии». Павел стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии в составе «Ювентуса», а также вышел в финал Лиги чемпионов.
Много споров вызвал трофей капитана сборной-чемпиона мира, учитывая, что, помимо Фабио, туда входил и Джанлуиджи. Звёздный вратарь отстал от товарища по команде всего лишь на 49 голосов, так и не став вторым голкипером после Льва Яшина, взявшим «Золотой мяч».
Противостояние Лионеля и Уэсли стало одним из самых скандальных в истории премии. На счету голландца, выступающего за «Интер», были кубок Лиги чемпионов, серебро чемпионата мира, золото клубного мирового первенства и победа в национальном турнире. Лео также добился успехов с «Барселоной», но выглядел менее убедительно.
Спустя два года аргентинец «обокрал» уже одноклубника. Знаменитый испанец показал великолепный уровень владения мячом в сборной: Андрес выиграл чемпионат Европы в Польше и на Украине и сделал не меньший вклад в достижения «Барселоны», чем Лионель.
Не менее загадочной стала победа Криштиану в следующем году. «Бавария» выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и взяла Лигу чемпионов, чему немало способствовал Франк. Но «Золотой мяч», место для которого заботливо подготовила жена Рибери, футболист так и не увидел.
В очередной раз награда не досталась защитнику в 2019 году. Вирджил стал центром железобетонной защиты «Ливерпуля», который триумфально выиграл Лигу чемпионов. На турнире ни одному игроку не удалось обвести голландца — Месси же смог обойти того в голосовании за «Золотой мяч».
Последний розыгрыш трофея также привёл к скандалу. Позорным признавали решение вручить «Золотой мяч» Лео, а не Роберту Левандовскому, который заслужил его своей поразительной стабильностью. Многочисленные достижения игрока, включая Кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2020 году, не дадут соврать: поляк не получил награду лишь из-за ковида.
В последнее время репутация премии «Золотой мяч» была серьёзно подмочена. Благо исправить ситуацию сможет Карим Бензема уже совсем скоро. Француз провёл отличный сезон и помог «Реалу» взять Лигу чемпионов, а сборной Франции — Лигу наций.