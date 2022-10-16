Как играют ЦСКА и «Спартак»

В преддверии нового жаркого противостояния вспоминаем самые памятные моменты московских дерби. Драма, взаимные обвинения и много шикарных голов — всё это есть!

09.11.2002, 2:1 — победа ЦСКА

«Снежное дерби» 2002 года помогло армейцам приблизиться к «золотому» матчу с «Локомотивом». Противопоставить отличным голам Сергея Семака и Игоря Яновского «Спартак» смог только забитый мяч Дмитрия Кудряшова.

06.04.2003, 3:2 — победа ЦСКА

Скандал развернулся, когда «Спартак» упустил победу в 2003 году. Руководству клуба не понравились некоторые действия арбитров, после чего появилось громкое заявление, что РФС больше не хочет видеть красно-белых чемпионами.

02.09.2007, 1:1 — ничья

Побед в московском дерби «Спартак» не видел с 2001 года. Исправить ситуацию попытался в свой день рождения Станислав Черчесов спустя шесть лет, но гол Давида Янчика испортил праздник ему и его подопечным.

12.07.2008, 5:1 — победа ЦСКА

Разгромное поражение от ЦСКА заставило Станислава Саламовича действовать: Егор Титов, Максим Калиниченко и Моцарт отправились в дубль «Спартака». Вагнер Лав, сделавший хет-трик, Милош Красич и Джанер Эркин просто растерзали красно-белых.

28.08.2011, 2:2 — ничья

Матч, прошедший три года спустя, омрачился серьёзной травмой Игоря Акинфеева, столкнувшегося с Веллитоном. В данном случае ничья для армейцев была сродни победе.

22.09.2013, 3:0 — победа «Спартака»

Кошмарная серия была у ЦСКА в сезоне-2013/2014. После поражения 0:3 от «Баварии» в Лиге чемпионов команда Слуцкого наткнулась на мощнейший прессинг парней Валерия Карпина. Результат — тот же.

17.05.2015, 4:0 — победа ЦСКА

Спустя два года беспомощными оказались подопечные Мурата Якина. На своём поле «Спартак» дважды пропустил от Романа Ерёменко и по разу от Зорана Тошича и Ахмеда Мусы.

29.10.2016, 3:1 — победа «Спартака»

Возможность отыграться представилась «Спартаку» уже под руководством Массимо Карреры в 2016 году. Гол Дениса Глушакова и дубль Зе Луиша обеспечили красно-белым уверенную победу.

04.03.2020, 3:2 — победа «Спартака»

1/4 Кубка России пару лет назад завершилась максимально драматично. Эсекьель Понсе был удалён на 103-й минуте. Тем не менее это не помешало Джордану Ларссону забить победный гол на 107-й.

20.04.2022, 0:1 — победа «Спартака»

Ещё одну победу на этом же этапе турнира одержал «Спартак» в этом году. Несмотря на минимальный счёт, игра была крайне волнительной — в сумме игроки обеих команд собрали 14 жёлтых карточек, две из которых превратились в красную.