В преддверии нового жаркого противостояния вспоминаем самые памятные моменты московских дерби. Драма, взаимные обвинения и много шикарных голов — всё это есть!
«Снежное дерби» 2002 года помогло армейцам приблизиться к «золотому» матчу с «Локомотивом». Противопоставить отличным голам Сергея Семака и Игоря Яновского «Спартак» смог только забитый мяч Дмитрия Кудряшова.
Скандал развернулся, когда «Спартак» упустил победу в 2003 году. Руководству клуба не понравились некоторые действия арбитров, после чего появилось громкое заявление, что РФС больше не хочет видеть красно-белых чемпионами.
Побед в московском дерби «Спартак» не видел с 2001 года. Исправить ситуацию попытался в свой день рождения Станислав Черчесов спустя шесть лет, но гол Давида Янчика испортил праздник ему и его подопечным.
Разгромное поражение от ЦСКА заставило Станислава Саламовича действовать: Егор Титов, Максим Калиниченко и Моцарт отправились в дубль «Спартака». Вагнер Лав, сделавший хет-трик, Милош Красич и Джанер Эркин просто растерзали красно-белых.
Матч, прошедший три года спустя, омрачился серьёзной травмой Игоря Акинфеева, столкнувшегося с Веллитоном. В данном случае ничья для армейцев была сродни победе.
Кошмарная серия была у ЦСКА в сезоне-2013/2014. После поражения 0:3 от «Баварии» в Лиге чемпионов команда Слуцкого наткнулась на мощнейший прессинг парней Валерия Карпина. Результат — тот же.
Спустя два года беспомощными оказались подопечные Мурата Якина. На своём поле «Спартак» дважды пропустил от Романа Ерёменко и по разу от Зорана Тошича и Ахмеда Мусы.
Возможность отыграться представилась «Спартаку» уже под руководством Массимо Карреры в 2016 году. Гол Дениса Глушакова и дубль Зе Луиша обеспечили красно-белым уверенную победу.
1/4 Кубка России пару лет назад завершилась максимально драматично. Эсекьель Понсе был удалён на 103-й минуте. Тем не менее это не помешало Джордану Ларссону забить победный гол на 107-й.
Ещё одну победу на этом же этапе турнира одержал «Спартак» в этом году. Несмотря на минимальный счёт, игра была крайне волнительной — в сумме игроки обеих команд собрали 14 жёлтых карточек, две из которых превратились в красную.