Ровно 120 лет длится самое жаркое и принципиальное противостояние в мировом футболе. Матчи «Реала» и «Барсы» никогда не бывают скучными из-за искренних эмоций игроков и тренеров. Порой это превращается в настоящее безумие!
Нет повести печальнее на свете, чем история, как Луиш Фигу в 2000 году сначала отрекался от «Реала», а затем собрал вещи и уехал из Барселоны в Мадрид. Приём на «Камп Ноу» для футболиста подготовили соответствующий.
Весь матч Фигу освистывали, называли Иудой и желали смерти, забрасывали мелочью, зажигалками и другими предметами, в том числе кинули бутылку виски и окровавленную свиную голову.
«За предательство Луиша Фигу ненавидели фанаты «Барселоны». «Реалисты» его презирали по той же причине. Он попал в ловушку. Всё. Дверь захлопнулась. Назад от предательства пути нет», — так описывал тот период Фернандо Санс.
В отличие от Фигу, знаменитому бразильцу удалось получить всеобщее признание. В матче 2005 года футболист применил магию и унизил «Реал» на его же поле, но болельщики «сливочных» лишь громко аплодировали ему.
Первое «эль класико» Жозе Моуринью завершилось разгромным поражением со счётом 0:5 и попыткой Криштиану Роналду выпустить пар, толкнув Пепа Гвардиолу. За тренера заступился Андрес Иньеста и чуть не спровоцировал разборки стенка на стенку.
Если в прошлый раз взрывоопасному португальцу как-то удалось сдержать эмоции, то на следующий год его терпение лопнуло. Пока его команда проигрывала матч за Суперкубок Испании, специалист решил устроить собственный бой и ткнул пальцем в глаз Тито Виланову, состоявшего в тренерском штабе.
Вывести соперника из равновесия можно разными способами. В 2009 году Лео Месси поучаствовал в разгроме мадридцев (6:2) и поддел соперника, продемонстрировав футболку, на которой было написано: «Завидуй, «Реал».
В 2017 году история повторилась: забив победный гол, Лео понёсся к трибунам фанатов мадридского клуба, чтобы продемонстрировать им свою форму. Жест не самый красивый, но эффектный, надо признать.