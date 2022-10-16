Иуда-Фигу, бутылка виски и свиная голова



Нет повести печальнее на свете, чем история, как Луиш Фигу в 2000 году сначала отрекался от «Реала», а затем собрал вещи и уехал из Барселоны в Мадрид. Приём на «Камп Ноу» для футболиста подготовили соответствующий.

