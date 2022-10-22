Форвард «Динамо» стал восьмым игроком чемпионата России, которому покорилась эта цифра.
Форвард «Динамо» отметился забитым мячом в матче с «Локомотивом». Этот гол стал для Смолова юбилейным. Чтобы достичь этой цифры, ему потребовалось сыграть 285 матчей в Российской Премьер-Лиге. 13 из 100 голов нападающий забил с пенальти.
Выбив «сотку», Смолов опередил таких игроков, как Андрей Тихонов (98), Игорь Семшов (98), Валерий Есипов (88), Егор Титов (87), Сердар Азмун (85), Вагнер Лав (85), Дмитрий Сычёв (82), Квинси Промес (79), Александр Ширко (78).
Больше всего голов Смолов забил за «Краснодар» – 53. За «Локомотив» – 23, за «Динамо» – 14, за «Урал» – восемь, за «Анжи» – два. В среднем он тратит на гол 187 минут.
Фёдор забил дебютный мяч в чемпионате России в своём шестом матче. Он огорчил «Крылья Советов».
В розыгрыше-2015/2016 Смолов забил 1/5 часть своих мячей в РПЛ. К 20 голам он также добавил девять результативных передач.
10 апреля 2016 года «Краснодар» разгромил «Урал» (6:0), а Фёдор записал на свой счёт четыре мяча. Он забил три гола правой ногой, а один – головой.
Скоро Смолов обгонит в гонке бомбардиров РПЛ Сергея Семака (102) и Романа Павлюченко (104). Затем целью форварда «Динамо» станут Лоськов (120), Кириченко (129), Кержаков (139), Веретенников (140) и Дзюба (148). Если Смолов будет забивать в среднем 10–13 голов за сезон, то ему понадобится четыре-пять лет, чтобы догнать экс-форварда «Зенита».