Расклад голов Смолова в РПЛ по клубам



Больше всего голов Смолов забил за «Краснодар» – 53. За «Локомотив» ­– 23, за «Динамо» – 14, за «Урал» – восемь, за «Анжи» – два. В среднем он тратит на гол 187 минут.