Этот сезон складывается для египтянина не очень удачно, но вчерашний матч с «Рейнджерс» в Лиге чемпионов стал его звёздным часом. И не только в футбольном плане.
Салах стал одним из главных героев матча с «Рейнджерс». Выйдя на замену на 68-й минуте, египтянин умудрился оформить хет-трик. Причём на три гола Мо понадобилось всего шесть минут — это рекорд Лиги чемпионов!
На 87-й минуте «Ливерпуль» забил седьмой гол — Харви Эллиотт добил мяч в ворота после удачного отскока. Но взятие ворот сразу же отменили из-за офсайда, после чего традиционно включился VAR. Тут Салах проявил себя уже не в качестве бомбардира.
Пока судья слушал коллег у мониторов, Салах приобнял Эллиотта, что-то говорил ему на ухо и всячески поддерживал. А когда судья объявил, что гол засчитан, Мо сразу же отпраздновал вместе с 19-летним одноклубником, запрыгнув на него.
Для Эллиотта этот гол суперважен. Парень болеет за «Ливерпуль» с самого детства, а теперь наконец смог забить дебютный мяч за клуб в Лиге чемпионов. С результатом матча уже всё было ясно, но Харви всё равно отпраздновал эмоционально.
Салах поддерживает Эллиотта не только на поле, но и за его пределами. В недавнем интервью Харви признался, что Мо дал ему пару советов насчёт диеты — например, отказаться от белого хлеба. Эллиотта это удивило, но теперь он ест только чёрный.