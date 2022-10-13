Для Эллиотта этот гол суперважен. Парень болеет за «Ливерпуль» с самого детства, а теперь наконец смог забить дебютный мяч за клуб в Лиге чемпионов. С результатом матча уже всё было ясно, но Харви всё равно отпраздновал эмоционально.