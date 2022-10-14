Михаил Мудрик — 21 год, «Шахтер»

За украинцем гоняется уже половина Европы. Техничный, скоростной, с поставленным ударом. Очень хочет перейти именно в топ-клуб и публично заявил в интервью, что в команду уровня «Брентфорда» не перейдёт.