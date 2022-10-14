35 молодых игроков Европы, которые выйдут на новый уровень

Фабиу Карвалью — 20 лет, «Ливерпуль»

Молодой вундеркинд перешёл из «Фулхэма». «[Я бы хотел в будущем] несколько «Золотых мячей», несколько трофеев Лиги Чемпионов. Вы смеётесь, а я говорю серьёзно».

Карим Адейеми — 20 лет, «Боруссия» Дортмунд

В прошлом сезоне только звездный Эрлинг Холланд из игроков U21 забил больше него. Летом сменил «Зальцбург» на «шмелей» и уже забил в Кубке.

Йереми Пино — 19 лет, «Вильярреал»

Воспитанник, который уже стал звездой клуба и игроком сборной. Кажется, Йереми очень близок к тому, чтобы в конце сезона перейти в топ-клуб.

Вильям Салиба — 21 год, «Арсенал»

Яркий прошлый сезон за «Марсель», стал лучшим молодым игроком Лиги 1 и вернулся в «Арсенал». Теперь у центрдефа новая цель — взять трофеи в Англии.

Лука Сучич — 20 лет, «Зальцбург»

Полузащитник прошёл все команды «Зальцбурга» с низов. Подаёт большие надежды, очень универсален. Уже на радарах грандов.

Беньямин Шешко — 19 лет, «Зальцбург»

Один из лучших игроков U19 этого сезона по системе «гол+пас». Уже известно, что форвард после этого сезона перейдёт в «Лейпциг». Начать следить можно уже сейчас.

Кастельо Лукеба — 19 лет, «Лион»

Кастельо — второй Юмтити в «Лионе». Подвижный центральный защитник, номинант на лучшего молодого игрока года Лиги 1 — 2021/2022. В этом сезоне нужно закрепить успех прошлого, и тогда топ-клуб — вопрос времени.

Натан Коллинз — 21 год, «Вулверхэмптон»

Очень стабильный центральный защитник для своих лет. Перешел из «Бëрнли», который вылетел в Чемпионшип. Лидер обороны сборной Ирландии.

Сантьяго Хименес — 21 год, «Фейеноорд»

Мексиканский джокер «Фейеноорда». Оформил 5+1 в 7 матчах, и везде он выходил на замену. За «Крус Асуль» до перехода забивал пять матчей подряд.

Дестини Удоджи — 19 лет, «Удинезе»

11 результативных действий с прошлого сезона — уже феноменально для латераля. Его выкупил «Тоттенхэм», но этот сезон он проводит за «Удинезе», и команда сенсационно идёт в лидерах Серии А.

Ли Кан Ин — 21 год, «Мальорка»

Крайне талантливый южнокорейский плеймейкер, воспитанник «Валенсии». За «Мальорку» уже номинировался на игрока месяца в Ла Лиге.

Мохамед Али Чо — 18 лет, «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» забрал его из Лиги 1 на замену Исаку. В Испании пока не забивал, но зато стал самым молодым игроком в XXI веке, которому удалось отдать ассист в двух матчах Ла Лиги подряд.

Адам Гложек — 20 лет, «Байер»

Разносил за «Спарту» чемпионат Чехии, а теперь решил рвануть в Бундеслигу. «Байер» очень неубедителен в начале сезона — пока зажечь не получается. Но всё ещё впереди.

Нико Уильямс — 20 лет, «Атлетик»

Брат «железного» Иньяки Уильямса. В этом сезоне его намного чаще подводят к основе. Скоростной вингер, который не боится брать игру на себя. Недавно дебютировал за сборную Испании, отдал ассист.

Матис Тель — 17 лет, «Бавария»

Главный талант «Ренна», который не побоялся в юном возрасте перейти сразу в топ-клуб. Нагельсманн ждёт от него 10-15 голов. Два уже есть.

Оркан Кёкчу — 21 год, «Фейеноорд»

Лидер и капитан команды уже в столь юном возрасте. Только Душан Тадич может потягаться с ним в создании голевых моментов. Если закрепит успех прошлого сезона, то топ-клуб обязательно придёт.

Ромео Лавиа — 18 лет, «Саутгемптон»

Один из многих воспитанников «Сити», перебравшихся в «Саутгемптон» за игровой практикой. Настолько ярко себя проявил на старте сезона, что его хотел забрать «Челси» за € 50 млн.

Юссуфа Мукоко — 17 лет, «Боруссия» Дортмунд

Тот самый парень, который разрывал Германию на юношеском уровне. В этом сезоне Юссуфа намного чаще играет в основе — пришло время проявить себя на новом уровне.

Арсен Захарян — 19 лет, «Динамо» Москва

Звезда российского футбола. Более 50 матчей за «Динамо» к 19 годам, практически осуществлённый переход в «Челси» летом — это только начало.

Андреас Шельдеруп —
18 лет, «Норшелланн»

Ещё один норвежский талант в атаку. Мог играть в академии «Ливерпуля», но выбрал Данию. В этом сезоне у него пять голов в 10 матчах. Уже на крючке у «Севильи».

Расмус Хойлунн —
19 лет, «Аталанта»

На Холанда смахивает не только фамилией, но и своими габаритами. «Аталанта» забрала его в конце трансферного окна у «Штурма» и точно не прогадала — и гол, и ассист он уже оформил.

Арда Гюлер — 17 лет, «Фенербахче»

Подрастающий диспетчер сборной Турции. Уже выдали «десятку» в «Фенербахче» и возлагают на него большие надежды.

Карни Чуквуэмека — 18 лет, «Челси»

Лучший игрок Евро U19. «Челси» очень выгодно забрал его у «Астон Виллы», но дебютировать пока не даёт. Грэм Поттер может предоставить ему шанс, главное — воспользоваться им.

Хави Симонс — 19 лет, «ПСВ»

Променял «ПСЖ» на ПСВ, чтобы получить больше игровой практики. И уже здорово себя проявил: 7+3 в 11 играх и звание лучшего игрока августа в Эредивизии.

Милош Керкез — 18 лет, «АЗ»

Регулярно зажигает на левом фланге обороны в Нидерландах, а недавно дебютировал и в сборной Венгрии. Милош сам сказал, что его главная цель — совсем скоро оказаться в Англии или Испании.

Кайки — 18 лет, «Альмерия»

Центрбека «Сантоса» отслеживала «Барса», но в итоге прихватила «Альмерия». Если адаптация к Ла Лиге пройдёт быстро, то он наверняка станет открытием сезона.

Арнау Мартинес — 19 лет, «Жирона»

Яркий латераль, один из самых перспективных на своей позиции. Помог выбраться «Жироне» из Сегунды — забил в финальном матче плей-офф. Теперь — новый уровень.

Данго Уаттара — 20 лет, «Лорьян»

«Лорьян» — главное открытие сезона во Франции, а Данго — его лидер. Только Месси и Неймар сделали больше результативных действий в Лиге 1.

Райан Шерки – 19 лет, «Лион»

Талантливый француз становится главным креативщиком «Лиона». Если он получит больше игрового времени, может выдать сверхрезультативный сезон.

Мало Гюсто – 19 лет, «Лион»

Его сравнивают с Трентом Александер-Арнольдом, и неспроста: у Мало немало обводок и точных навесов за матч. Уже на радарах «МЮ» и «Барсы».

Гонсалу Рамуш — 21 год, «Бенфика»

«Бенфике» не пришлось искать замену Нуньесу, потому что есть Гонсалу. Крайне результативный форвард ведёт за собой команду в этом сезоне.

Мигель Гутьеррес — 21 год, «Жирона»

Воспитанник «Реала», которому так и не нашлось места в основе. Зато в новом клубе уже вовсю показывает свои сильные стороны: техника, скорость, перехваты. Мадрид может задуматься и о возвращении.

Даниил Худяков — 18 лет, «Локомотив»

«Локо» готовит будущего №1 сборной. CIES уже внесла Даниила в тройку самых перспективных игроков до 18 лет.

Жереми Фримпонг — 21 год, «Байер»

Очень результативный правый защитник «фармацевтов». Помогает атаке в самый нужный момент, но и про оборону не забывает.

Михаил Мудрик — 21 год, «Шахтер»

За украинцем гоняется уже половина Европы. Техничный, скоростной, с поставленным ударом. Очень хочет перейти именно в топ-клуб и публично заявил в интервью, что в команду уровня «Брентфорда» не перейдёт.