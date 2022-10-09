Сезон-2013/2014

Через несколько лет лондонский клуб хорошо проявил себя в Премьер-лиге, за 10 туров проиграв лишь «Астон Вилле» и не выявив победителя в матче с «Вест Бромвичем». Кроме того, на результативность футболистов указывает их победа в Кубке Англии в том сезоне.