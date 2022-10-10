В списке много игроков, кому за 30.
У рыжеволосого полузащитника есть контракты с 11 брендами, включая Nike, Wow Hydrate, Credit Karma and Therabody.
В сентябре испанец запустил собственный бренд спортивный одежды. Он нацелен на японский рынок. Также Иньеста появится в фильме о предстоящем чемпионате мира.
Неудачный период в «Реале» не сказался на заработке бельгийского футболиста. Несколько лет назад он появился на обложке симулятора FIFA.
У поляка хороший контракт с Nike, а также собственная линия одежды RL9. В этом году Роберт расторг долгосрочное соглашение с компанией Huawei.
Холанд зарабатывает ежегодно по $ 4 млн за поддержку таких компаний, как Hyperice, Samsung и ViaPlay. Новый контракт с производителем обуви серьёзно увеличит доход игрока.
Летом египтянин подписал новый контракт с «Ливерпулем». Помимо этого, он входит в число главных рекламных лиц компании аdidas.
Трансфер Неймара в «ПСЖ» по-прежнему удерживает первое место в списке самых дорогостоящих. Бразилец получает приличные деньги, рекламируя Ooredoo.
Португалец получает кучу денег, сотрудничая с такими компаниями, как Nike, Herbalife, Livescore.
Эксперты считают, что Лео увеличит внефутбольный доход на 20%, если приведёт сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.
Летом казалось, что француз уйдёт в «Реал», а он выбил жирный контракт у «ПСЖ».