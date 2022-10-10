Эден Азар, 31 год («Реал» Мадрид) — $ 31 млн ($ 27 млн — футбол, $ 4 млн — внефутбольная деятельность)

Неудачный период в «Реале» не сказался на заработке бельгийского футболиста. Несколько лет назад он появился на обложке симулятора FIFA.