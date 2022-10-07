Помните бывшего нападающего «Рубина»? Он напомнил о себе в самый нужный момент.
Болельщикам «Рубина» нелегко: их команда в этом году вылетела в Первую лигу, где на данный момент занимает шестое место. Зато матч 8-го тура с «Аланией» подарил фанатам тёплые ощущения ностальгии.
На матч приехал легендарный нападающий Алехандро Домингес. Он нанёс символический удар и раздал автографы болельщикам. Сама игра закончилась со счётом 2:2.
Домингес был незаменимой частью самого сильного «Рубина» в XXI веке. С ним команда Курбана Бердыева становилась чемпионом и побеждала «Барселону». Когда вспоминать те славные времена, если не сейчас?