Главный тренер «Шинника» — настоящий король в этой номинации. И снова всё дело в его выступлении.
В 11-м туре «Шинник» со счётом 1:0 одолел казанский «Рубин». Евсеева такой результат явно подбодрил, и после игры он принялся отжигать.
Сначала Евсеев разнёс более статусных соперников, которые жаловались на нехватку денег для усиления команды. Получилось эффектно: «Рассказывать сказки можно кому угодно. Я вам при желании столько сейчас наговорю!»
А затем Евсеева спросили об усилении «Шинника». Тут тренер выдал цитату тура: «Нам позвонил Ефремов из «Урала». Говорит: «Нужны игроки? Евсеев и Емельянов». Я говорю: «Подождите. Евсеев у меня в команде может быть только один. А Емельянова — давайте».