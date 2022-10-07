А затем Евсеева спросили об усилении «Шинника». Тут тренер выдал цитату тура: «Нам позвонил Ефремов из «Урала». Говорит: «Нужны игроки? Евсеев и Емельянов». Я говорю: «Подождите. Евсеев у меня в команде может быть только один. А Емельянова — давайте».