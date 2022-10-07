Нападающий «Шинника» по-прежнему в деле, хотя ему уже 41 год. В России есть свой Златан Ибрагимович!
Если пристально не следите за Первой лигой, для вас может стать сюрпризом, что Низамутдинов всё ещё играет. И ещё как! В прошлом сезоне настрелял девять голов в 28 матчах.
А вот нынешний сезон начался для Низамутдинова не так ярко. Ветеран мало играл и никак не мог забить. Так было вплоть до матча 10-го тура с ульяновской «Волгой».
В Ульяновске Низамутдинов вышел в старте и уже на 20-й минуте забил красивейший гол ударом в девятку, благодаря чему сразу засверкал в новостях. Нечасто увидишь гол столь возрастного футболиста. Правда, из-за удаления партнёра Эльдар был заменён на 36-й минуте, а матч закончился ничьей — 1:1.