Нападающий «Арсенала» провёл сентябрь так, что его команда вернулась в борьбу за возвращение в РПЛ.
Панченко забил по голу в двух первых турах в июле, но в августе «Арсенал» откровенно просел. В итоге к сентябрю команда плелась на девятом месте. И тут включился Панченко.
В сентябре Панченко отыграл без замен четыре матча в Первой лиге. На его счету победные голы в ворота «Уфы» (2:0) и «Нефтехимика» (2:1), а также мяч в игре с «Кубанью», где «Арсенал» всё же проиграл (1:2). Во всех этих матчах Кирилл отыграл 90 минут.
В том числе благодаря голам Панченко «Арсенал» взлетел на третье место в таблице Первой лиги и отстаёт от лидеров — «Алании» и «Балтики» — всего на три очка.