В сентябре Панченко отыграл без замен четыре матча в Первой лиге. На его счету победные голы в ворота «Уфы» (2:0) и «Нефтехимика» (2:1), а также мяч в игре с «Кубанью», где «Арсенал» всё же проиграл (1:2). Во всех этих матчах Кирилл отыграл 90 минут.