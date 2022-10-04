Манчестерское дерби стало первым серьёзным испытанием для Холанда в АПЛ, но игрок не думал сбавлять темп. Благодаря Эрлингу «Сити» уничтожил команду тен Хага.
При этом игрок побил массу рекордов, забив всего три мяча. На оформление трёх хет-триков в АПЛ форварду понадобилось восемь матчей. Для сравнения, Роналду потратил на это 232 игры и оказался в 29 раз медленнее норвежца.
К слову, чтобы забить три мяча именно в манчестерском дерби, Криштиану потребовалось 11 попыток по 90 с лишним минут. Эрлинг же сотворил сенсацию, потратив всего 64.
Холанд быстрее всех в АПЛ добился результата в три хет-трика. Майкл Оуэн забил то же количество мячей за 48 игр, Руд ван Нистелрой — за 59, Фернандо Торрес — за 64.
Теперь на счету у норвержца 103 забитых мяча — на это у него ушло 100 матчей. За первую сотню игр игроки топ-лиг Европы забивали гораздо меньше. Ромарио — 90, Роналдо — 86, Мбаппе — 48, Левандовски — 43, Месси — 41.
С начала сезона нападающий «Ман Сити» провёл за английский клуб 11 матчей с учётом разных турниров, в которых забил 17 мячей и отдал три голевые передачи. Это серьёзная заявка на дальнейшие рекорды.
В первую очередь Холанд постарается обыграть Лионеля Месси, забившего в сезоне-2011/2012 испанской Примеры 50 голов за 37 матчей. Для этого ему нужно в 29 турах попасть в сетку ворот более 36 раз.
Более вероятно, что игроку покорится достижение Энди Коула и Алана Ширера, которые забивали по 34 гола за один сезон АПЛ. Чтобы превзойти легендарных английских бомбардиров, Холанду нужно оформить ещё 20 голов.
Эрлинг также может побить рекорд Джейми Варди, забивавшего 11 матчей подряд в Премьер-лиге. Несмотря на то что форвард вышел на поле столько же раз, непрерывно он забивает только в пяти турах. Осталось семь.