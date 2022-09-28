19.07.2020, Кубок России — 2:1

Спорным судейством запомнился полуфинал Кубка России в 2020 году. Не назначили пенальти, когда Вильмар Барриос в своей штрафной попал рукой в лицо Александру Соболеву, и не наказали Юрия Жиркова за срыв атаки того же нападающего.